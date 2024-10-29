شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إنقاذ مريض إثر دخول أسياخ حديدية ممتدة من داخل الصدر إلى الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى العلمين النموذجي في إنقاذ حياة مريض كازاخستاني الجنسية بعد تعرضه لحادث سقوط إثر دخول أسياخ حديدية ممتدة من داخل الصدر إلى الرقبة والفكين نتج عنه هبوط حاد في الدورة الدموية وانخفاض في ضغط الدم.

وقالت وزارة الصحة والسكان : دخل المريض العمليات بصورة عاجلة وتمكن الفريق الطبي المكون من (استشاري جراحة قلب وصدر واستشاري جراحة أوعية دموية واستشاري جراحة الوجه والفكين والرأس والرقبة) من رفع الأسياخ الحديدية من جسم المريض.

وتابعت : المريض محجوز الآن في العناية المركزة وتتم متابعته من قبل استشاريين العناية المركزة، ويتم تجهيزه لإجراء جراحة لإصلاح كسر الفك وكسر الترقوة بواسطة استشاري جراحة الوجه والفكين واستشاري العظام.