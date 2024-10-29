شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 8 كافيهات مخالفة بحى الدقى استجابة لشكاوى المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وفي هذا الإطار، شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق، حملة مكبرة لمواجهة إشغالات وتعديات المحال والمطاعم والكافيهات على الطريق العام، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من إشغال كافيهات للطريق العام.

أسفرت الحملة عن إيقاف نشاط وغلق وتشميع 8 كافيهات مخالفة، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي، وذلك بشوارع (حسين واصف، والمساحة، والتحرير، ومشيل باخوم، والسودان).