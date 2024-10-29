شكرا لقرائتكم خبر عن "العاملين بالزراعة": الحكومة مهتمة بالحماية الاجتماعية لمكافحة عمالة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، برئاسة عيد مرسال، الأمين العام لـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية توعوية لمكافحة أسوأ أشكال عماله الأطفال ودعم الأسر.

قال عيد مرسال، إن ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر التى تترك آثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص وعمالة الأطفال هى أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، مؤكدا أنها تُعد انتهاك للقانون الدولى والتشريعات الوطنية، فهى إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل فى الدراسة والعمل، لافتا إلى أن عمالة الأطفال التى يجب القضاء عليها هى مجموعة فرعية من عمل الأطفال، وتتضمن:

- أسوء أشكال عمل الأطفال المطلقة التى عرفت دوليا الاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل.

- العمل الذى يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات كما حدده القانون وفقا للمعايير الدولية المعترف بها.

- العمل الذى يهدد الصحه الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل سواء كان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التى ينفذ فيها؛ أى ما يعرف بمصطلح العمل الخطر.

وأفاد مرسال، أن الحكومة تهتم بتنفيذ حزمة من الآليات لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز حصول الأسر الفقيرة على الحقوق الاساسية وتشجيع الأطفال على المواظبة فى الحضور بالمدارس ومتابعة ورصد حالتهم الصحية وتقديم الدعم والرعاية لهم وتقديم الحماية للأطفال المعرضين للخطر فى محاولة للحد من عمل الأطفال، مشيرا إلى أن المنظمات النقابية شريك رئيسى يمكن أن يقوم بدورا حيويا فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عماله الأطفال بشكل عام وبفضل قدرتها على الوصول للقاعدة الشعبية العريضة يمكن لها مهما فى تحقيق القضية الأخيرة من الخطة.