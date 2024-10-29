شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية يطرح حلولاً مبتكرة للمكافحة الآمنة للآفات وحماية المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

نظم مركز البحوث الزراعية ممثلاً في معهد بحوث وقاية النباتات ورشة عمل تحت عنوان "الفرمونات و دورها في المكافحة الآمنة للآفات" بحضور عدد من قيادات الزراعة المصرية، وذلك في اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بتنفيذ برامج الإدارة المستدامة للآفات لرفع جودة المحاصيل وحماية البيئة، و رفع وعي العاملين بالمجال الزراعي و المتعاملين مع الآفات الزراعية بالمستجدات الفنية والعلمية للمساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات، و تطوير التقنيات الزراعية الحديثة في مكافحة الآفات الحشرية و تشجيع المزارعين على تبنيها للحافظ على مواردنا الطبيعية وضمان إنتاج غذاء آمن وصحي.

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في وقت نواجه فيه تحديات غير مسبوقة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، نتيجة المستجدات المتلاحقة التي تتراءي بين حين وآخر، علاوة على الآفات الغازية والعابرة للحدود، و التغيرات المناخية والتي تؤثر على ديناميكية تعداد وظهور آفات جديدة، كلها عوامل تضع ضغوطاً هائلة على قطاع الزراعة بصفة عامة ووقاية النباتات بصفة خاصة نظرا لمسئولياته في التطوير المستمر لإستراتيجيات مكافحة الآفات لتتناسب مع هذه التحديات، لذا أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نتبنى أساليب زراعية مبتكرة ومستدامة.

و أشار إلى أن الفرمونات أداة فعالة في المكافحة المتكاملة للآفات تمكننا من مراقبة أعداد الآفات بدقة والتدخل في الوقت المناسب، و هذا النهج لا يحمي المحاصيل فحسب، بل يحافظ أيضاً على التوازن البيئي ويحمي التنوع الحيوي الضروري لاستدامة النظم الزراعية، كما ينتج عنه خفض متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية مما يؤدي إلى إنتاج غذاء أكثر أماناً وصحة، و يعزز الثقة في منتجاتنا الزراعية محلياً وعالمياً، ويفتح أسواقاً جديدة للتصدير.

وأكد على أهمية استخدام الفرمونات في إطار المكافحة المتكاملة للآفات كأحد الحلول الفعالة التي تساهم في تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية. وبالتالي المحافظة على البيئة وصحة الإنسان. حيث تتميز بالانتقائية العالية في استهداف الآفات المحددة مما يساعد في التحكم في أعداد الآفات بطرق طبيعية وآمنة و عدم ترك أي آثار ضارة على المحاصيل أو التربة، وتقليل تكاليف المكافحة على المدى الطويل، وهذا يتماشى مع استراتيجية المركز في تعزيز برامج الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

و دعا المشاركين إلى تبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف سبل توسع تطبيق هذه التقنية دعما للبحث العلمي والتطوير.

و من جانبها قالت الدكتورة نها عبدالجليل وكيل المعهد لشئون البحوث أنه تم استعراض أكثر من 30 ورقة علمية أوضحت الدراسات والتجارب العلمية و العملية، علاوة على المحاضرات العامة حول كيفية استخدام الفيرمونات في مكافحة الآفات وتحقيق توازن صحي في النظام البيئي الزراعي.

كما تم عمل مداخلات لخبراء متخصصين في هذا المجال من دولتي كندا و الولايات المتحدة الأمريكية عبر منصة زووم لتبادل المعرفة والخبرات، بحضور باحثو المعاهد و المراكز البحثية و أساتذة الجامعات المصرية.