شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى توظيف الخريجين بالكاتدرائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم ملتقى توظيف لخريجي الجامعات والتعليم الفني تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من الساعة 6 حتى 9م، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشارك في الملتقى عدد من الشركات ويوفر فرص عمل متنوعة في مجالات مختلفة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وينظم أيضا المكتب البابوي للمشروعات، بالتنسيق مع الوزارات الحكومية المعنية تقديم خدمات متنوعة للمواطنيين بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على مدار 3 أيام بدءا من اليوم وحتى يوم 31 أكتوبر، وتتضمن الخدمات المقدمة:

وزارة الصحة: قوافل طبية تشمل جميع التخصصات من الساعة 1ظ حتى 5م.

وزارة العدل: توفير سيارات التوثيق والتصديق من الساعة 9ص حتى 3ظ.

وزارة التضامن: سيارات لخدمات التأمينات الاجتماعية من الساعة 1ظ حتى 5م.

هيئة الإسعاف: تقديم دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية من الساعة 1ظ حتى 5م.

وشاركت الكنائس المصرية في مبادرة "بداية لبناء إنسان جديد" التي أطلقتها الدولة وتستهدف إتاحة الطريق أمام المواطن نحو التنمية الذاتية، الصحية، التعليمية، الثقافية، السلوكية، من أجل تقديم إنسان واعي ومتعلم ومثقف للمجتمع.

