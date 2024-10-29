شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ محطة محمد نجيب بالخط الأول للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن القطار السريع يمثل إنجازًا جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، والتى تثبت ان مصر قادرة على تحقيق مشروعات عملاقة تواكب احدث التطورات العالمية

ونشرت الهيئة القومية للأنفاق، فيديو يوضح تقدم اعمال إنشاء محطة ” محمد نجيب “ إحدى محطات الخط الأول للقطار السريع.

وتنفذ مصر الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، حيث يتم تنفيذ 3 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2000 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح، وفى النقاط التالية نوضح أهم المعلومات عن الخط الأول للقطار السريع ومحطاته ومساره.

ويعرف الخط الأول باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).



