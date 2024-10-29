شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل للشباب فى مطاعم بـ3 مطارات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل للشباب بفروع سلسلة مطاعم داخل صالات مطارات القاهرة، وسفنكس الدولي، وبرج العرب.

وأوضح الجهاز في منشور نشرته محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن الوظائف المطلوبة، تشمل: "سوبر فايزر براند كوفي خبرة على الأقل سنة - عضو فريق - بارستا خبرة على الأقل سنة - مساعدون شيفتات".

وأوضحت المحافظة مميزات الوظائف على النحو الآتي: "مرتب مجزي + تبس كل 15 يوم - إجازات أسبوعية - تأمين اجتماعي - تأمين طبي - توفير وسيلة مواصلات بمطار سفنكس - توفير سكن في فرع مطار برج العرب - قابلية التقديم لطلبة الجامعات".

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في التقديم للتعيين في الوظائف المطلوبة، بالتوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة الكائن في 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 عصرًا.

وأشارت المحافظة في منشورها، إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".

يُذكر أن وزارة العمل، تلقت مؤخرًا طلبات جديدة من 84 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.