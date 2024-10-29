شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: تقييم الطلاب المدمجين من خلال معلمى المواد والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات للإدارات التعليمية، للتأكيد على انضباط العملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية والتقييمات والأداء الصفي والمنزلي بالمدارس، وذلك بناء علي تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أن يقوم موجهو الصفوف الأولى بالإدارات بمتابعة التوقيع مع مدير المدرسة على سجلات التقييم الخاصة بالمعلم ويقوم بالإشراف على البرنامج العلاجي للضعاف على مستوى الإدارة طبقا للمادة الخامسة بالقرار الوزاري، مؤكده علي أن توجيه الصفوف الأولى مازال يتبع التعليم الابتدائي بالإدارة.

وأضافت المديريات التعليمية، أنه فيما يخص الطلاب المدمجين يتم عمل التقييم الأسبوعي لهم من خلال معلم المادة.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقييم الاسبوعي للصف الثاني الثانوي، والتقييم الاسبوعي، والتقييم الأسبوعى للصف الثاني الاعدادي، بجانب التقييم الاسبوعي للصف الاول الاعدادي، والتقييم الاسبوعي للصف الاول الثانوي، على بوابة التعليم الالكترونيه بموقع وزارة التربية والتعليم التقييم، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة أسئلة وموضوعات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والإداءات الصفية https://moe.gov.eg/elearningenterypage/