شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين الصف بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة الأسواق والمنشآت والمنافذ، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة في بيان لها، إن الحملة أسفرت تحت إشراف أحمد الشافعي مدير الإدارة، عن ضبط مصنع إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات بناحية عرب أبو ساعد، يزاول النشاط دون ترخيص ويستخدم علامة تجارية غير مسجلة وعلامات تجارية خاصة بمنتجات شركات مطروحة بالأسواق.

وأضافت أن الحملة تمكنت من مصادرة المضبوطات الآتية: 10 أطنان زيت سيارات سائل داخل 3 تنكات حديدية، و8 جراكن معبأة بزيوت سيارات منتج نهائي سعة الجركن 20 لتر، و9 كراتين بداخل كل كرتونة 12 جركن معبأ بزيت سيارات منتج نهائي سعة الجركن 1 لتر، و800 استيكر مدون عليها علامات تجارية خاصة بشركات زيوت سيارات مطروحة بالأسواق، و500 جركن فارغ سعة 1 لتر، و120 جركن فارغ سعة 20 لتر، وعدد 2 ميزان حساس، ومكبس يدوي يستخدم في تغليف العبوات بعد تعبئتها بمعرفة المصنع

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمحل الضبط، وضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم ضده حضوريًا للعرض على النيابة العامة.



ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات بالجيزة



تموين الجيزة تضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات



ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات