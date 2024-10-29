شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم لقرعة الحج لعام 2025 غدا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المصريون غدا الأربعاء، فتح باب التقديم في قرعة الحج لعام 2025، والذى سيكون من خلال 3 طرق رئيسية حتى يتمكن الراغبين من التقديم.

ويمكن للراغب في التقديم لحج القرعة لعام 2025، إما عن طريق التقديم الشخصى الى أقسام الشرطة أو من خلال التقديم أون لاين عن طريق موقع وزارة الداخلية، ويدخل المواطن من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ويسجل بياناته، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية (27983000 – 02).

وأعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، اعتباراً من غدا الأربعاء حتى يوم السبت الموافق 16 نوفمبر.