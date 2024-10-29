شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: متابعة تقييم الطلاب فى امتحانات الشهر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية على أنه يتم متابعة عقد امتحان الشهر لصفوف النقل وتذليل اى عقبات تواجه الطلاب أثناء أداء الطلاب التقييمات، مضيفة أن أسئلة امتحان شهر أكتوبر تشمل ما درسه الطالب فى سبتمبر الماضى منذ بدء العام الدراسي الجديد وحتى موعد عقد الاختبار ووضع الأسئلة، لافتة إلى أن الأسئلة والتقييمات هدفها قياس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية.

بدأت المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تقييم الطلاب فى صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى فى اختبار شهر أكتوبر الجارى حيث يستهدف مناهج شهرى سبتمبر الماضى وحتى الأسبوع قبل الأخير من أكتوبر، ووضعت الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الموجهين بالإدارات ثلاثة نماذج امتحانية لتوزيعها على المدارس بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تعقد في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية التى تم إعلانها وإرسالها المديريات التعليمية من خلال مستشارى المواد الدراسية بالوزارة، مشددة على أنه درجات الاختبار تدخل ضمن أعمال السنة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن امتحانات الشهر تعقد لجميع الطلاب فى المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات والعربى والقوميات مضيفة أنه تم تشكيل لجان برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة، فضلًا عن أن يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.

