شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: مقترح أمريكى لوقف إطلاق النار بغزة 28 يوما مقابل إطلاق سراح 8 رهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز عرض مقترحا جديدا في اجتماع عقده مع نظرائه الإسرائيليين والقطريين أمس الأول في الدوحة، يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 28 يوماً في مقابل الإفراج عن 8 رهائن محتجزين لدى حماس، وإطلاق إسرائيل سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

وذكر الموقع الأمريكي، أن التوصل إلى اتفاق جزئي من شأنه أن يكسر الجمود الذي دام شهرين في محادثات وقف إطلاق النار، ويعيد إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً، ويحسن الظروف الإنسانية في غزة ويطلق سراح بعض الرهائن المحتجزين في القطاع .

ورجح "أكسيوس" ألا يحدث أي تقدم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية خاصة أن إسرائيل وحماس قد تعدلان مواقفهما على أساس النتائج كما لا تعالج الخطة المطلب الرئيسي لحماس بأن يتضمن أي اتفاق انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة وإنهاء الحرب.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس الاثنين إنه لن يوافق إلا على اتفاق جزئي، وليس على إنهاء الحرب وهذان الموقفان لا يمكن التوفيق بينهما، وفقا لأكسيوس.

وقال مسئول إسرائيلي للموقع الأمريكي: " توافق إسرائيل على وقف مؤقت، لكن حماس تريد وقفة من شأنها أن تفتح عملية تؤدي إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها.. إذا لم يخفف أي من الجانبين موقفه فلن يكون هناك اتفاق".

وتتضمن الخطة وقفا لمدة أربعة أسابيع في القتال في غزة، وإطلاق سراح ما يقرب من 8 نساء من جميع الأعمار أو رجال فوق سن الخمسين محتجزين لدى حماس، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن الجانبين ناقشا "إطارًا موحدًا جديدًا يدمج المقترحات السابقة ويأخذ أيضًا في الاعتبار القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة في المنطقة".