شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تكليفات لمسئولى الهيئة لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعه الدورى مساء أمس الإثنين، مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وموقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وخاصة المشروعات القومية، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها من مشروعات مدينة العلمين الجديدة.

كما وجه الوزير، مسئولى الهيئة، بضرورة تعزيز التواصل مع الشركات العالمية وجذبهم لإقامة مصانع بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين الصناعات محلياً، لتلبية احتياجات المشروعات، وتوفير فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لمدينة شمس الحكمة (الأرض البديلة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة)، وكذا الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غرب الضبعة، وذلك فى إطار جهود الدولة للإسراع بمعدلات تنمية الأراضى بإقليم الساحل الشمالى الغربى.

كما وجه وزير الإسكان، بضرورة توفير جميع الخدمات للمواطنين بالمدن الجديدة، والإسراع بتشغيل جميع المنشآت الخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا وضع ضوابط لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.