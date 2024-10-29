شكرا لقرائتكم خبر عن 55 شهيدا وعشرات المفقودين فى قصف إسرائيلى لمبنى شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام فلسطيني، بسقوط 55 شهيدا، وعشرات المفقودين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأصيب عدة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشارع النفق في مدينة غزة شمالي القطاع، ووفق شهود عيان فقد أصيب 10 أشخاص في استهداف المنزل الذي يؤوي نازحين من عائلة أبو اللبن.

وفي آخر التحديثات أيضا، أفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف تجاه جنوب غرب مدينة رفح.

كانت مصادر طبية قد أفادت في وقت سابق، باستشهاد 36 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح الاثنين، 15 منهم استشهدوا في شمال القطاع.