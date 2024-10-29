شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر عدا الجامعة، عن إعادة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق: 29/ 10/ 2024م بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية.

وذلك بناءً على قرار المجلس الذي اتخذه في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء، الموافق:9/ 10/ 2024م، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع جميع العاملين بالمناطق الأزهرية، والإدارات التعليمية، والمعاهد التابعة لها - أعضاء صندوق التكافل - الذين مضت على عضويتهم بالصندوق مدة لا تقل عن ستة شهور؛ وذلك للنظر في الموضوعات التالية:

1 - النظر في التصديق على محضر الجمعية السابق، بتاريخ: 26/ 9/ 2023م.

2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق لعام 2023م.

3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار لعام 2023 م.

4 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لعام 2023 م.

5 - اعتماد القوائم المالية للصندوق لعام 2023 م.

6 - تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته.

7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للعام 2024 م.

8 - ما يستجد من أعمال.

علمًا أنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل العدد أُجِّل الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقَد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عددٌ لا يقل عن خمسمائة عضو، أو عن (10%) من عدد الأعضاء أيهما أقل، مع العلم بأن الحضور على نفقة الأعضاء الخاصة.