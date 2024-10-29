شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مصانع العقاقير الطبية المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مصانع العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مصانع العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مصانع العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مصانع العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.