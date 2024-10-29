الحج 2025.. توقعات بارتفاع كبير في أسعار الخمس نجوم والضوابط خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن أن أسعار الحج السياحي الخمس نجوم 2025 من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في الأسعار مقارنة بالعام السابق.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار الحج السياحي 2025 الخمس نجوم ستشهد زيادة في أسعار نظير ارتفاع أسعار الخدمات والفنادق، وعدد من البنود.

وأوضح أن أسعار الحج البري والاقتصادي سترتفع أيضًا ولكن بشكل طفيف عكس الارتفاع الذي من المتوقع أن يشهده الحج الخمس نجوم.

وتابع: تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة عدد من الاجتماعات حاليًا لبحث حلول للسيطرة على ارتفاع أسعار الحج وتقديم أسعار متوازنة للمواطنين.

ومن المقرر أن تصدر الضوابط المنظمة لبرامج الحج 2025 السياحي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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