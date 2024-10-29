شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء التقديم لحج القرعة لعام 2025 بأقسام الشرطة وأون لاين والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ أقسام الشرطة غدا الأربعاء تلقي طلبات الراغبين في أداء حج القرعة لعام 2025، ويمكن للمواطن أيضا التقديم أون لاين عن طريق موقع وزارة الداخلية.

ويدخل المواطن من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ويسجل بياناته.

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، إعتباراً من غدا الأربعاء حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024 ، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.