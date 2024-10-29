شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تضع توصيات الحوار الوطني على أولوياتها بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاع الإعلام خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

ووضعت اللجنة خطتها بما يتوافق مع برنامج الحكومة وما صدر عن جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الإعلام ونشر الوعى لدى المواطنين بمختلف القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إتاحة البيانات والمعلومات التاريخية والثقافية والاقتصادية عن مصر وغيرها من الأمور الوطنية التي يراعى وجهة النظر المصرية وأمنها القومي ووجود ضوابط وجزاءات قانونية على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي وتفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والأكواد وضبط مدة الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج والاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والثقافية.

وتضمنت خطة اللجنة متابعة معدلات تنفيذ خطة الهيئة الوطنية للإعلام، فيما يتعلق بصرف متأخرات العاملين وحل مشكلة الديون والفوائد المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، وضع آليات لتمكين الهيئة من تحصيل مقابل عادل للخدمات التي تقدمها.

واقترح عدد من النواب عقد جلسات استماع بشأن تسهيل وإعادة تسعير حملات وبرامج التوعية مثل حملة تنظيم الأسرة ومكافحة الإدمان بحضور مؤسسات الإعلام والوزارات المعنية، كما تم اقتراح إدراج موضوع توفيق أوضاع العاملين بالصحافة الإلكترونية.

وأكدت لجنة الإعلام برئاسة النائبة درية شرف الدين، أن الإعلام الرسمي والوطني للدولة المصرية هما صمام أمان للأمن القومي المصري من أي اختراق إعلامي خارجي ، الأمر الذى يتطلب الحفاظ على الإعلام الرسمي والوطني للدولة ودعمهما بكافة الإمكانيات التي تمكنهما من مجابهة كافة القنوات ووسائل الإعلام المأجورة والموجهة.