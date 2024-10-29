شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف قيادية شاغرة بمحافظة الجيزة.. إليك المستندات المطلوبة وطريقة التقديم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ديوان عام محافظة الجيزة، حاجته لشغل بعض الوظائف القيادية، هي (مدير عام الإدارة العامة للأمن، ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المحافظة، المهارات الأساسية والفنية للوظيفة والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن، على النحو التالي:

الغرض من الوظيفة

تطبيق إجراءات تأمين المباني والممتلكات والمعلومات ووسائل الاتصال بهدف تأمين الديوان العام والعاملين به والمترددين عليه بما يضمن تحقيق النتائج المستهفدة منها.

المهارات الأساسية

- يعد الخطة السنوية للإدارة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.

- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

- يقوم بالتحديث الدوري لسجلات الأداء الوظيفي وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

- يشرف على أعمال تأمين الأفراد والمنشآت وجميع وسائل الاتصال وغيرها من وسائل التأمين.

- يتابع استطلاع رأي الجهات الأمنية والرقابية بشأن العاملين الجدد الذين يتم تعيينهم في الديوان العام أو عند السفر للخارج.

المهارات الفنية:

- القدرة على القيادة والتوجيه والمتابعة.

- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة في مجال العمل الوظيفي.

شروط التقديم:

المؤهل: مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

سنوات العمل: قضاء مدة بينية مقدارها علم على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة الأول "أ" أو قضاء مدة كلية مقدارها "17" عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

التدريب اللازم لشغل الوظيفة: اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المستندات المطلوبة

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة

- بيان حالة معتمد موضحًا به (التأهيل العلمي – المؤهلات الأعلى – تقرير كفاية الأداء عن آخر ثلاث سنوات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي تم شغلها بالمنظمات الدولية والإقليمية – الشهادات والدورات الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات – ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية إن وجدت – أوجه التمييز "الحصول على المدير المميز/خطابات الشكر أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها").

- مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لشغلها

- بيان عن:

أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- عدد 7 صور شخصية 4×6 حديثة وشهادة بالجزاءات والإحالة للمحاكمة إن وجدت.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

2- المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة

أ- الشرطة

- شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

ب- أخرى

- ما يفيد القيد بعضوية النقابة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة مدة لا تقل عن 18 سنة.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

- الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

على أن ترفق هذه المستندات بملف أصل + 6 صور منها وتسلم باليد بالعنوان الآتي:

الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية – بمقر ديوان عام محافظة الجيزة (الإدارة العامة للموارد البشرية) – 406 شارع الأهرام بالجيزة.

ونوهت المحافظة، بأن الإعلان متاح الآن على بوابة الوظائف الحكومية، وكذا البوابة الإلكترونية للمحافظة وحتى 24 / 11 / 2024، ومرفق به كافة الشروط ومتطلبات العمل، مشيرة إلى أن من ينطبق عليه الشروط يمكنه التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة.