شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 60 شهيدًا و58 مصابًا فى غارات إسرائيلية على البقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 60 شهيدا سقطوا وأصيب 58 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في البقاع شرقي البلاد.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 2710 شهداء وإصابة 12 ألفا و592 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت في بيان صادر عنها فى وقت سابق الاثنين إن حصيلة الشهداء اليوم بلغ 38 شخصا فضلا عن وجود 124 جريحا.

وأوضحت أن إحصاء الشهداء يتضمن القطاع الصحي وجرحاه والخسائر الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية والآليات.