شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد جديد من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقديم طلب للمركز التكنولوجي للحصول على رخصة تركيب مصعد جديد.

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد جديد، وذلك على النحو التالي:

- صورة من ترخيص البناء و(الأصل للاطلاع).

- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

- مقايسة تتضمن الأعمال وقيمتها (في حال تركيب مصعد في مبنى قائم).

- توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة الوكالة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة تتواجد نطاق أحياء: (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة)، ومراكز ومدن: (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.