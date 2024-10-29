شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات وتسهيلات بمقار "الجوازات" للسيدات والحالات الإنسانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحرص وزارة الداخلية على تقديم تسهيلات وتيسيرات للمواطنين في كافة المواقع الشرطية الخدمية، لا سيما الجوازات من أجل العمل على راحة المواطنين.

وفي هذا الاطار تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

وتحرص "الجوازات " على وضع اللافتات الارشادية بكافة مقارها للتسهيل على المواطنين، خاصة السيدات الراغبات في استخراج بعض المستندات، حيث تشير إحدى هذه اللافتات الى الزام السيدات الراغبات في السفر للسعودية لأغراض الزيارة والعمل الحصول على تصريح سفر مسبق من إدارة الإتصال وهن العمالة المهنية : وتشمل الـ"مربية - بائعة - عاملة منزلية - كوافيرة - طباخة - ممرضة منزلية - خياطة - سكرتيرة - جليسة أطفال - مندوبة مبيعات - كاتبة ملفات - مشرفة إدارية - مشرفة حضانة - موظفة استقبال - مديرة منزل - مديرة مكتب - مصممة أزياء تطريز - عاملة سويتش - مندوبة تسويق - مصففة شعر - خبيرات ومدرسات تجميل" ، والحاصلات على المؤهلات "مؤهل متوسط - حملة الدبلومات".

وتشير لافتات أخرى إلى تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لانهاء أوراقهم بسهولة ويسر دون أي عناء.

وتحمل بعض اللافتات العديد من الخدمات التي تقدمها الداخلية التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.







