قناة السويس خدمات متكاملة بالممر الملاحى الأهم فى العالم.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، قناة السويس خدمات متكاملة بالممر الملاحى الأهم فى العالم.. حزمة مشروعات استثمارية جديدة.. استحداث خدمات مالحية.. خطط للتوسع بأعمال البناء والصيانة وتوطين الصناعات البحرية وصناعة السفن بخبرات دولية مع كبرى الترسانات العاملية.. والبدء بـ5 قاطرات والافتتاح ديسمبر المقبل..



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ـ قناة السويس خدمات متكاملة بالممر الملاحى الأهم فى العالم.. حزمة مشروعات استثمارية جديدة.. استحداث خدمات مالحية.. خطط للتوسع بأعمال البناء والصيانة وتوطني الصناعات البحرية وصناعة السفن بخبرات دولية مع كبرى الترسانات العاملية.. والبدء بـ5 قاطرات والافتتاح ديسمبر المقبل

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