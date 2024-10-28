‎وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط يسعون لتعزيز التعاون الأورومتوسطي

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شارك ممثلون عن 43 دولة عضو في الاتحاد من أجل المتوسط في المنتدى الإقليمي التاسع لمناقشة الوضع الحرج في الشرق الأوسط وعملية إصلاح المنظمة.

‎وترأس المنتدى كلاً من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية. استضاف الحدث خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في أسبانيا، بحضور ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.



‎حضر المنتدى وليد الخريجي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ممثلًا اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، كما حضرت المنتدى ناديا كالفينيو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي. شارك سالفادور إيا، رئيس الحكومة الكتلانية في أسبانيا، في استقبال الوفود المشاركة.

‎تم إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط عام 2008 استمراراً لعملية برشلونة، المنبثقة من الأمل الذي حملته اتفاقيات أوسلو. والهدف الأساسي للاتحاد من أجل المتوسط هو تعزيز الحوار والتعاون الإقليميين بهدف خلق منطقة أورومتوسطية تنعم بالسلم والاستقرار والازدهار.



‎برشلونة، 28 أكتوبر 2024. انعقد اليوم في برشلونة المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط لمناقشة الوضع المقلق في الشرق الأوسط، بجانب متابعة عملية إصلاح المنظمة.

‎وفي بيان له يشعر الاتحاد بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية المروعة ف ي المنطقة، وهو ملتزم بلعب دور نشط في غزة بمجرد أن يكون التعافي المبكر ممكنًا، وقد بدأ الاتحاد العمل فعليًا على برامج في هذا الصدد، بما في ذلك مساندة مبادرة اتحاد الجامعات الأورومتوسطية (UNIMED) وجامعة النجاح الوطنية، لتوفير الدعم التقني لتعليم طلاب التعليم العالي، لتمكين حوالي 50,000 طالب فلسطيني من إكمال دراستهم عبر الإنترنت. كما يبحث الاتحاد مبادرات أخرى في مجالات مثل التوظيف، وترابط المياه والغذاء والطاقة والأنظمة البيئية، والتنمية الحضرية.

‎صَرَّحّ ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، خلال كلمته الافتتاحية: "خلال أربعة عقود من الخدمة، كنت شاهداً على أزمات وصراعات لا حصر لها، ولكن لم أواجه قط مأساة عميقة مثل تلك التي تهدد منطقة المتوسط حالياً. إن الخسائر الإنسانية مذهلة، حيث فقدنا الأرواح وتمزقت الأسر. لم نشعر قط بالحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات جادة أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف: "لا توجد طرق مختصرة للسلام؛ إنها رحلة تتطلب الحوار والإرادة السياسية والحلول العادلة. في هذه الأوقات العصيبة سعى الاتحاد من أجل المتوسط إلى تحقيق مهمته، مع اليقين أن تعزيز التعاون الإقليمي جوهري لفت بصيصًا من الأمل".

‎استنادًا إلى إرث عملية برشلونة، وأهدافها المتمثلة في السلام المشترك والاستقرار والازدهار في المنطقة الأورومتوسطية، يعد الاتحاد من أجل المتوسط إطارًا مؤسسيًا متعدد الأطراف رائدًا للحوار والتعاون، مع مشاريع ومبادرات تعزز دور النساء والشباب، وتخلق فرص عمل، وتسهّل التجارة والتنمية الحضرية، وتشارك في العمل المناخي وحماية البيئة.

‎تُرَكِّز عملية إصلاح الاتحاد من أجل المتوسط، التي انطلقت عام 2023 بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتأسيسه، على تعزيز مسؤوليات المنظمة وقدراتها ومواردها. تضمنت حزمة الإصلاح الأولى تدابير أولية مثل تبسيط منصات الحوار الإقليمي وتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء، بينما تدور المرحلة الثانية، التي انطلقت هذا العام، حول التفكير في أولويات ورؤية الاتحاد من أجل المتوسط المستقبلية. في المنتدى الإقليمي التاسع، ناقش الوزراء تطورات هذه الأولويات في ظل المشهد الإقليمي المتغير وأقروا بالدور الحاسم للاتحاد من أجل المتوسط، وقوته على الجمع بين الأطراف، ودعمه المستمر وأهميته للمستقبل الأورومتوسطي.