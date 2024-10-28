شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين ضمن مقررات التموين عن شهر أكتوبر 2024، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر ،وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد من خلال الهيئات التابعة على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال إجراء مناقصات عالمية مما عزز المخزون الاستراتيجي ولأول مرة يقرب من 7.5 أشهر كذلك التعاقد على شراء رؤوس المواشي الحية بكميات كبيرة لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وتوفير الدواجن المجمدة كما تم توفير السكر التموينى إلى ما يقرب من 14 أشهر علاوة على استعداد الوزارة مبكرا لموسم انتاج السكر المحلى من القصب والمقرر فى يناير 2025 وإنتاج السكر من البنجر فى مارس المقبل كما تم توفير كافة السلع الغذائية وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية.