شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة التضامن تطلق مبادرة لتنفيذ تدريبات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الزراعة: التوسع فى مشروع البتلو وإجمالى التمويل بلغ 8.9 مليار جنيه

وزير التموين: استثمارات إنشاء المناطق التجارية الجديدة تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.. فيديو

وزير الأوقاف يستقبل مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية لبحث التعاون

وزارة التضامن تطلق مبادرة لتنفيذ تدريبات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات

وزير العمل: 21.5 مليون جنيه أنفقها صندوق التدريب على المنظومة

وزير الزراعة: تنفيذ 17 تجمعًا تنمويًا جديدًا بسيناء يستفيد منها 2122 أسرة

السكة الحديد تخصم 5 أيام لسائق قطار لتجاوزه السرعة.. تفاصيل

وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر نوفمبر 2024م

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وزارة العمل: صرف 21 مليون و344 ألف جنيه لـ 35 منشأة من صندوق الطوارئ