شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزراة التموين تبدأ استلام 430 ألف طن من القمح الروسى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستلام شحنة القمح الروسي البالغة 430 ألف طن في نوفمبر المقبل، في إطار تعزيز احتياطي البلاد من السلع الأساسية.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأسابيع الماضية فى تأمين وتوفير مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بجانب طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية باسعار مخفضة

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم توقيع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة، منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.