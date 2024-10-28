شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة فلسطين بالجامعة العربية بقمة الإبداع: الإعلام الرقمي شريك في نضال الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية، حيدر الجبوري، إن الإعلام الرقمي قوة مهمة لنقل الصورة الحقيقية للوضع في فلسطين. موضحا ان الشعب الفلسطيني يواصل نضاله بمثابرة ضد المخططات الإسرائيلية، ويسعى لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف، في كلمته امام قمة الابداع الإعلامي للشباب العربي التي تنظمها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، أن الإعلام الرقمي أصبح شريكًا مهمًا في هذا النضال، حيث يستطيع الشباب العربي من خلاله تقديم الصورة الحقيقية والانتهاكات الواقعة على الأراضي الفلسطينية رغم محاولات الإعلام التقليدي الغربي للتغطية عليها.

وأضاف أن الإعلام الرقمي قد أسهم في كشف الجرائم الإسرائيلية، حيث زادت الاستجابة الدولية وتوسعت قاعدة التضامن الشعبي في دول عدة ضد الانتهاكات، كما بدأت بعض الدول الأوروبية في الاعتراف بفلسطين.