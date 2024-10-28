شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توضح كيفية الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط، وهو السبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان إذ يقدر عدد حالات الوفاة الناجمة عنه بنحو 53 ألف حالة وفاة كل عام.

كيفية الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي..

1.حافظي على وزن صحي

2. ممارسة النشاط البدني

3.احرصي على إرضاع طفلك رضاعةً طبيعية

4. أقلعي عن التدخين وتجنبي التدخين غير المباشر

5. تجنبي الاستخدام المطول للهرمونات

6. تجنبي التعرض المفرط للإشعاع

وأضافت المنظمة، إنه يشخص ما يقرب من 130 ألف حالة سرطان ثدي كل عام، ويمثل ذلك ثُلث مجموع حالات السرطان بين النساء، ويمكن أن يؤدي الكشف المبكر إلى زيادة معدلات الشفاء.

وأوضحت، إنه في إقليم شرق المتوسط، تشخص امرأة بالإصابة بسرطان الثدي كل 4 دقائق،

و تتوفى امرأة بسبب سرطان الثدي كل 11 دقيقة،

يمكن الشفاء من سرطان الثدي بنسبة كبيرة إذا اكتُشِف في مراحله المبكرة وقدم العلاج المناسب وأكمل على النحو الذي حدده مقدم الرعاية الصحية، كما يتم اكتشاف أكثر من 90% من حالات سرطان الثدي ذاتياً لدى أولئك الذين لا يخضعون لفحص تصوير الثدي بانتظام، لذلك، ينصح دائماً بعمل الفحص الذاتي للثدي والوعي بصحة الثدي.