شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر غدا بسبب مباراة الأهلى وقطار كل 4 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الخط الثالث للمترو، لمباراة النادي الأهلي ضد نادي العين الإماراتي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في استاد القاهرة الدولي، حيث أعلنت الشركة المنفذة عن توفير قطار كل 4 دقائق ونصف ابتداءً من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 7 مساءً وكذلك بعد المباراة من 10 مساءً حتى 12 ونصف صباحاً.

وأضافت الشركة أن القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثانى سيكون 9 دقائق.

كما وفرت الشركة فريق خدمة العملاء في المحطات بترتيبات خاصة لتسهيل حركة الدخول والخروج من المباراة.

وتنتظر الجماهير الأهلاوية المواجهة المرتقبة لفريق الأهلى أمام العين الإماراتى، غدا الثلاثاء، فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، والتى يسعى الفريق الأحمر لحسمها و ملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فى نصف نهائي البطولة.

ويختتم فريق الأهلي استعداداته فى السادسة مساء اليوم، الإثنين، لمواجهة العين الإماراتي غداً فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، وهي المباراة الصعبة التي يعول عليها الفريق الأحمر من أجل حسمها والصعود إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية في نصف نهائي البطولة.