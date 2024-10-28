شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي بقمة الإبداع الإعلامي: "المتحدة" تحافظ على التراث وتقدم أعمالا هادفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي إن الشركة المتحدة تلعب دورا مهما للحفاظ على التراث، بالإضافة إلى تقديم أعمال فنية هادفة وهو الأمر الذي يمثل اهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين الماضي والحاضر.

وأضاف زكي، خلال جلسة نقاشية بقمة الابداع الإعلامي للشباب العربي التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن غياب أنشطة التمثيل في المدارس والجامعات ساهم بصورة كبيرة في غياب منصة هامة لعرض المواهب.

ودعا زكي إلى استعادة الأنشطة الفنية في المدارس والجامعات باعتبارها جزء مهم في استكشاف المواهب الجديدة، معتبرا ان قطاعا من الشباب يرى في نفسه الموهبة على عكس الحقيقة، وهو ما يعني اهمية وجود منصة من شأنها استكشاف الموهبة وصقلها.



