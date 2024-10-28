شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لـ43020 شهيدا و101110 مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الاثنين/، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,020، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر -حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" -، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 101,110 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 96 شهيدا، و277 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.