شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 7 ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 7 ضباط وجنود في معارك الجنوب اللبناني خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.