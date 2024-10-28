شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة لـ"الشيوخ": 5 مليارات جنيه قروضًا للمزارعين بفائدة 5% والان مع تفاصيل الخبر

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا.

وتابع فاروق، خلال كلمته اليوم بـ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنويًا بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل حوالي 600 ألف مزارع وفلاح".