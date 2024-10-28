شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استثمارات إنشاء المناطق التجارية الجديدة تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن التجارة الداخلية المشروعات والمراكز التجارية الجديدة المقرر إنشاؤها في محافظتي الشرقية وبنى سويف ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة وتقدر إجمالي استثمارات الثلاثة مناطق بـ 4.8 مليار جنيه.



جانب من الفعاليات

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية.