وزارة التضامن تطلق مبادرة لتنفيذ تدريبات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات

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القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسىوزيرة التضامن الاجتماعى أطلق البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة" مبادرة جديدة لتنفيذ تدريبات دامجة للأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعات، كما بدأ تنفيذ أولى فعاليات برنامج إعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ضمن فعاليات مبادرة "مودة الدامجة للأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعات".

وافتتحت الدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة، والمهندسة وسام ثابت نائب مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية فعاليات التدريب بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت الدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة أن هذ التدريب يتم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برنامج "مودة" ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبى من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية يستهدف تنمية مهارات ومعارف المشاركين فيما يتعلق بعدد من المحاور الخاصة ببرنامج مودة، ويتميز بوجود عدد من المتدربين من ذوى الإعاقة.

وأضافت فارس أن من أهم الموضوعات المطروحة تعريف النوع الاجتماعي، والمفاهيم، والصحة الإنجابية،ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، وأثر العنف القائم على النوع الاجتماعى على الأسرة والمجتمع، وأهداف الدليل التدريبى ومنهجيته، والفرق بين التدريب والتدريس، وكيفية إدارة الحوار والتفاعل بين المشاركين، وآليات تقييم الجلسات التدريبية، وكيفية صياغة التقارير ومستندات التدريب، كما نفذ التدريب محاكاة فردية من المشاركين لأنشطة الدليل التدريبي.

وقد انطلقت أولى فعاليات المبادرة بتدريب عدد 27 عضواً من أعضاء هيئة التدريس فى 9 جامعات حكومية، وهى حلوان، وبورسعيد، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، والأقصر، وأسوان، والمنصورة، حيث تستهدف المبادرة فى مرحلتها الثانية تنفيذ تدريبات لطلاب الجامعات خلال الفصل الدراسى الأول والثانى بالجامعات المستهدفة.

وتأتى هذه المبادرة تحت إشراف اللجنة التنفيذية العليا المشتركة لبرنامج مودة بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي.



فعاليات التدريب بمحافظة الإسكندرية



فعاليات برنامج إعداد المدربين



مبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات