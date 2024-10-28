شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل أولى حالات عدم الاستقرار بخريف 2024.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وتزامنا مع تعرض البلاد لأول حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية فى خريف هذا العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن البلاد تشهد استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء مع أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل وذلك حتى الخميس المقبل كما يستلزم ارتداء الملابس الخريفية وعدم تخفيف الملابس خاصة وأن السمة للأيام القادمة هى انخفاض فى درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع مع يوم الجمعة المقبل وحتى الأحد، أن تشهد البلاد أول حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية فى خريف هذا العام، حيث تتأثر البلاد منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا ومنخفض جوى سطحى على سطح البحر المتوسط.

وتابعت : هذه الحالة تشهد معها البلاد أمطار متفاوتة الشدة فى معظم محافظات شمال البلاد وتمتد للقاهرة الكبرى وتختلف شدة الامطار من محافظة لأخرى، لافته إلى أنه من المتوقع أن نكون ذروة هذه الحالة السبت المقبل .

ولفتت إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستتضح من خلال متابعة الخرائط تفاصيل الأمطار وشدتها المتوقعة على القاهرة الكبرى، لافته إلى أن هذه الحالة تتعرض البلاد خلالها لانخفاض فى درجات الحرارة .

وأضافت أن أكثر المحافظات تأثرا بالأمطار خلال هذه الحالة هى المحافظات الشمالية والتى تصل فيها الأمطار لغزيرة تقل حدتها كلما تقدمنا للمناطق الداخلية .

ويشهد الطقس اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء.



وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17.