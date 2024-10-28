شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين "التموين والتخطيط القومي" لتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بمعهد التخطيط القومي، حيث يتميز بتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية في مجالات التخطيط والتنمية وهو مركز تحليل البيانات والاستشارات وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ، ووقوع البروتوكول كل من الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، و الدكتورمصطفى أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق والرئيس التنفيذي لمركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC .

ويأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة العمل والاستعانة بأحد اهم المراكز البحثية في مصر .

جاء ذلك على هامش فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.