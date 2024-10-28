شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: التجارة الداخلية تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن التجارة الداخلية تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، حيث تسهم فى خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلى، وفى اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة، نجد أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلاً فعّالاً لتجاوز التحديات التى قد تواجه هذا القطاع كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة فى تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهى تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التى تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وهى تلعب دوراً أساسياً فى تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية لافتا إلى أن تطوير البنية الأساسية يساهم فى تعزيز الربط بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز من استقرار الأسعار ويزيد من جودة المنتجات المعروضة فى الأسواق.



جاء ذلك خلال فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة فى محافظتى الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف والدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ،والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية والتنفيذية.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية فى مصر والتوسع فى انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفةووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين



انشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية جديدة في الشرقية وبنى سويف