شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فيروس الروتا يسبب النزلات المعوية ويصيب الكبار والصغار والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الروتا يسبب النزلات المعوية ويصيب الكبار و الصغار، وأعراضه تكون شديدة عند الرضع، ويمكن أن تصل الحالة للحجز فى المستشفى، وتابعت وزارة الصحة: الإصابة إذا كانت شديدة تسبب الوفاة أحيانا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الروتا هو فيروس شديد العدوى يسبب الإسهال شديد وقئ وارتفاع درجة الحرارة، وينتشر بين الأطفال الرضع والصغار دون سن 5 سنوات ويؤدى الفيروس للجفاف وقد يتسبب فى وفاة أكثر من ربع مليون طفل سنويا حول العالم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يمكن الوقاية من فيروس الروتا بالحصول على تطعيم بجرعتين أو ثلاثة حسب النوع عن طريق الفم للأطفال من سن 6 اسابيع، وآخر ميعاد لآخر جرعة يكون عند 8 أشهر.

وتابعت: التطعيم صالح لأى طفل إلا لو كان عنده ارتفاع في درجة الحرارة أو إنسداد معوى أو يعاني من مشاكل في المناعة مثل أمراض المناعة الذاتية فيفضل التعافى أولا.