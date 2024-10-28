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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن  والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

الطماطم 19جنيها.

- البصل 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيه .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 12.5 جنيه.
- الكوسة بـ 17 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 12.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
‏‎‏‎‏- الليمون بـ 10 جنيهات
- الفاصوليا الخضراء 22 جنيها.

- الموز البلدي بـ 30 جنيها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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