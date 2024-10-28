شكرا لقرائتكم خبر عن 6 منح دورية تصرفها وزارة العمل سنويا للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة العمل، العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية لصالح العمالة غير المنتظمة باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتُعد المنح الدورية التى تصرفها الوزارة سنويا، أحد أبرز تلك الخدمات، ويستعرض ”الخليج 365” من خلال هذا التقرير تلك المنح.

تصرف وزارة العمل 6 منح دورية سنويا، للعمالة غير المنتظمة، هى:

1- عيد الأضحى.

2- عيد الفطر.

3- المولد النبوي.

4- عيد العمال.

5- عيد الميلاد المجيد.

6- شهر رمضان المبارك.

وتقدر قيمة المنحة الواحدة 500 جنيه تُصرف من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل من خلال جولات التسجيل من قبل مديريات العمل بمواقع العمل مباشرة، أو صاحب العمل.

كما تقدم منظومة وزارة العمل، للعمالة غير المنتظمة المُسجلة على قاعدة البيانات، عددا من الخدمات لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، من أهمها،: فى حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه، وفى العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ 10.000 جنيه، حالة العجز الجزئي يصرف للعامل 5.000 جنيه، حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وفى حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وفى حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.

وتشمل الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة: حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط، حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه، بخلاف التأمين على العامل نفسه فى مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتى بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر، كما تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.