شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنظم ندوة للتوعية بمخاطر المهنة وواجبات العمل والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، ندوة تحت عنوان "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل"، وتضمنت الندوة مشروعات تطوير السكة الحديد فى مجال الوحدات المتحركة، المحطات، نظم الإشارات الورش، العنصر البشري.

كما تضمنت أبرز الإنجازات والافتتاحات في الفترة الأخيرة وهي افتتاح محطة بشتيل، خط الفردان / بئر العبد ،خط كفر داوود السادات و توطين صناعات النقل بمصر ومدى إسهامها في الاقتصاد القومي وتوفير العملة الاجنبية، حيث تم تدعيم أسطول الوحدات المتحركة بعدد 1350 عربة روسى بمختلف درجاتها المختلفة المكيفة والتهوية بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات حيث أن الدولة والوزارة تواكب التطور العالمى فى مجال النقل.



ندوة السكة الحديد

وشملت الندوة خطورة تعاطى المخدرات وما يترتب عليها من أضرار ومخاطرها على العاملين وعلي سلامة تشغيل القطارات، وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات والوحدات المتحركة الالتزام بالسرعة المقررة للقطار وقت الدخول على المحطات وقواعد السلامة بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين.

كما تم التنويه عن واجبات العمل والحماية من المخاطر أثناء تأدية العمل مما يساهم فى أعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة.



ندوة عن مخاطر المهنة

حضر الندوة كل من العميد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة ، ومدير عام صيانة البنية الأساسية والتشغيل على الشبكة بالمنيا، ورئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، وعدد من السائقين والعاملين بالمنطقة الوسطى.

وتم التأكيد على جميع طوائف التشغيل الابتعاد عن المخدرات نهائيًا وعواقبها الوخيمة والتى تصل (للفصل والحبس والغرامة) مشيرًا إلى أن حوادث الهيئة بسبب العنصر البشرى وبسبب أخطاء فردية تؤدى إلى خسائر مادية وبشرية لأبرياء لا ذنب لهم.

كما تم الإشارة إلى زيادة علاوة صندوق نهاية الخدمة لتصرف على 2023 لمن خرج على المعاش أو لمن يخرج على المعاش وكذلك سيتم رفع مبلغ علاج زوجات العاملين بالهيئة من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه وكذلك صرف حافز الإثابة بدءًا بالمعاشات ثم العاملين بالهيئة حيث أن الهيئة والنقابة والقيادات فى خدمة العاملين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة ، ضرورة الإنتباه إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث يتم رصد جميع المواقع المسيئة إلى الهيئة وأن أى عامل سيقوم بنشر أى منشور مسيء للهيئة سيتم وقفه عن العمل حتى انتهاء التحقيق والذى تصل مدته إلى ثلاثة أشهر، حيث أن كل عامل يجب أن يتابع الصفحة الرسمية للهيئة وما يتم بها من تطوير وإنجازات كما يتم نشر النماذج المشرفة و المسيئة من العاملين بالهيئة، حيث سيتم تكريم النماذج المشرفة من الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء بالتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد المهندس رئيس مجلس الإدارة مما سيكون دافعًا لجميع العاملين ليكونوا من تلك النماذج المشرفة، حيث أكد سيادته أن مكتبه مفتوح لحل جميع المشكلات الخاصة بالعاملين بشرط أن تكون مشكلات جادة.

وفى نهاية الندوة قام رئيس النقابة بمتابعة العديد من مشاكل العاملين الحاضرين حيث وعد بحل جميع المشاكل القانونية من خلال إيصال تلك المشاكل إلى معالى الفريق حيث أن سيادته يتعاطف مع مشاكل جميع العاملين على مختلف طوائفهم ودرجاتهم الوظيفية.

وتأتى هذه الندوات فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد أهم محاور التطوير بالهيئة من حيث إعادة تأهيله وتدريبه وانتقاء العناصر الجديدة وفقًا لأعلى معايير الأختيار، وتكون الترقية على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم وتشجيع المتميزين منهم وذلك لبذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الانتاجية بالهيئة، وكذلك حل مشاكلهم من خلال التواصل المباشر بين القيادات بالهيئة والعاملين وأن يكون التعامل معهم بروح يسودها المحبة والحرص على صالح العمل والعامل حيث يتم ذلك بمهنية دون محاباة أو تمييز، ولذلك كانت توجيهات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة لقيادات الهيئة بتنظيم ندوات بجميع مناطق الهيئة من أجل التواصل مع القاعدة العريضة من العاملين بالهيئة فى أماكنهم.