شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تحدد طريقتين لتسجيل العمالة غير المنتظمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى العمالة غير المنتظمة اهتمام غير مسبوق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتُجرى وزارة العمل جهود للتوسع فى أعداد هذه الفئة من العمالة لتسجيلها بقاعدة بيانات الوزارة، لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات.

وتتيح وزارة العمل فى الوقت حالى طريقتين فقط لتسجيل العمالة غير المنتظمة، هما:

1- الحصر من مواقع العمل، ويتم ذلك من خلال الجولات التى تُجريها إدارة العمالة عير المنتظمة بمديريات العمل بالمحافظات، وزيارة المشروعات المختلفة وتسجيل العمالة غير المنتظمة من المواقع مباشرة.

2- من خلال صاحب العمل، أو المقاولين، حيث يقوم أيا منهم بتسجيل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة العاملة معهم بنفسه.

ولا يمكن للعمالة غير المنتظمة تسجيل نفسها، على قاعدة بيانات وزارة العمل فى الوقت الحالى، إلا أن الوزارة تُجرى محاولات لتطوير المنظومة والتى من الممكن أن تتيح ذلك فيما بعد.

وقد بلغ عدد العمال غير المنتظمين المسجلين حتى الآن فى قاعدة بيانات منظومة وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، من بينهم 97 ألف و139 عامل تم إضافتهم للمنظومة بداية من عام 2024، وقد تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأعلى تسجيلا للعمالة غير المنتظمة، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.