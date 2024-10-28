شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو" تكرم إنجازات بحثية لمركز بحوث الصحراء خلال حفل يوم الأغذية العالمي 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كرّم الدكتور عبد الحكيم الواعر- المدير العام المساعد لـ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، باحثين من مركز بحوث الصحراء خلال احتفالية يوم الأغذية العالمي 2024.

تضمن التكريم الدكتورة أمل عمر- رئيس قسم خصوبة وميكروبيولوجيا الأراضي، وذلك لدورها في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال تطوير أسمدة حيوية ونانوية مخصصة للأراضي الملحية، مما ساهم في تحقيق أعلى إنتاجية من القمح والفول في شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد.

كما تم تكريم الدكتورة أميرة شكري-أستاذ مساعد في التصنيع الغذائي، تقديرًا لجهودها في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة وعي وتمكين المرأة في المناطق الصحراوية.

وحصل الدكتور إبراهيم شوقي-باحث في تربية ووراثة الحيوان على تقدير لمساهمته في تحسين السلالات الحيوانية، خاصة في المناطق الصحراوية، عبر استخدام تقنيات وراثية حديثة مثل المسح الجينومي الكامل ودراسة الطفرات في الجينات المرتبطة بالصفات الإنتاجية مثل صفات النمو ووزن الحيوان وصفات إنتاج اللبن .

وأقيمت الاحتفالية في مكتب الفاو الإقليمي بالقاهرة، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة ومشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والهيئات الدبلوماسية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وطلاب الجامعات، تحت شعار "الحق في الغذاء".



احتفالية يوم الأغذية العالمي 2024



تكريم باحثين من مركز بحوث الصحراء