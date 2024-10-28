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قطع مياه الشرب عن الهضبة العليا وعدة مناطق مجاورة بالمقطم مساء اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 12:31 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط الصرف الصحى الرئيسى بالمقطم، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق الهضبة العليا وبعض المناطق الأخرى المجاورة بالمقطم.


وأوضحت الشركة أن ذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين الموافق 28-10-2024 وحتى الساعة الخامسة صباح باكر الثلاثاء الموافق 29-10-2024.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.  

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم  01206665125.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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