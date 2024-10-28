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وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيدة سوزان دوجان حاكم عام سانت فينسنت والجرينادينز بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

وبعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس تركمنستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما وأوفد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية النمسا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبعث برقيات تهنئة لرئيسى النمسا الاتحادية وتركمنستان وحاكم سانت فينسنت والجرينادينز والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية