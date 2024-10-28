شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: طرح السلع بأسعار موحدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة نجحت فى السيطرة على سعر سلعة من السلع الهامة " البيض"، بسب الجهود المتواصلة لضخ كميات كبيرة من المنتجات فى الأسواق، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أبرمت تعاقدات مباشرة مع المنتجين لضمان استدامة التوريد وطرح السلع بأسعار موحدة فى جميع المنافذ التابعة للدولة.

وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر بين وزارة التموين والمحافظات، بما يعزز الحملات الرقابية على الأسواق ويحد من أى ممارسات احتكارية، مشيراً إلى أن الوزارة توفر حالياً اللحوم والسلع الغذائية عبر منافذها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الانخفاض سعر البيض جاء عقب اجتماع موسع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وزراء التنمية المحلية والتموين والزراعة، وحضور عدد من المحافظين وقيادات الوزارات المعنية، لمتابعة جهود توفير السلع الغذائية للمواطنين فى المحافظات، و تم الاتفاق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتوحيد أسعار السلع فى المنافذ الحكومية لضمان تحقيق العدالة السعرية، كما تم التشديد على أهمية استمرار الحملات الرقابية من مباحث التموين والجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، مع التأكيد على ضخ كميات كبيرة من السلع بشكل دورى فى الأسواق والمنافذ المختلفة.