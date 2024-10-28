شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العلاج الضوئى لمرضى الصدفية بالمنزل فعال فى تقليل القروح والقشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، إنه على مدى عقود من الزمان، كان مرضى الصدفية يتلقون العلاج في العيادات باستخدام العلاج الضوئي الضيق النطاق بالأشعة فوق البنفسجية من النوع B ، أو العلاج بالضوء، لتقليل القروح والقشور والالتهابات، والآن، تظهر الأبحاث الجديدة من كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا أن المرضى يمكنهم تحسين حالتهم من الصدفية بنفس القدر من الجودة في المنزل باستخدام أجهزة العلاج الضوئي المصممة لتسهيل العلاج الذاتي.

وجدت نتائج دراسة LITE (دراسة فعالية العلاج بالضوء)، المنشورة في JAMA Dermatology ، أن 60% من المرضى الذين اتبعوا دورة العلاج بالضوء الموصى بها مرتين في الأسبوع في المنزل أو في العيادة كانت بشرتهم صافية، بعد 12 أسبوعًا من العلاج، لكن المرضى الذين تلقوا العلاج في المنزل كانوا أكثر عرضة للالتزام بالعلاج الموصوف وكانوا قادرين على القيام بذلك بسهولة أكبر من الحصول على العلاج في عيادة الطبيب، مما يقلل من تكاليف الوقت والسفر.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور جويل جيلفاند، أستاذ الأبحاث السريرية في قسم الأمراض الجلدية في جامعة بنسلفانيا والمدير الطبي لمركز علاج الصدفية والعلاج بالضوء في جامعة بنسلفانيا: "يجب أن يؤثر بحثنا على الممارسة السريرية على الفور، تغطي العديد من شركات التأمين العلاج بالضوء في المنزل ولكنها تجعل من الصعب للغاية الحصول على التغطية، مما يتسبب في تأخيرات طويلة عندما يحتاج المرضى إلى العلاج فورا ، يجب على شركات التأمين تسهيل عملية الموافقة على هذا العلاج، ويجب على مقدمي خدمات الأمراض الجلدية وصف العلاج بالضوء في المنزل لعلاج الصدفية عندما يكون ذلك مناسبًا طبيًا وعندما يفضله مرضاهم".

يتم توفير العلاج بالضوء من خلال أجهزة أصغر للأيدي أو الأقدام، ولكنها تصدر طولًا موجيًا محددًا من الضوء فوق البنفسجي الذي يعالج الصدفية بشكل فعال دون تعريض المرضى للأطوال الموجية المسببة للسرطان، غالبًا ما يتم استخدام العلاج بالضوء بالاشتراك مع الأقراص والعلاجات البيولوجية للصدفية، كان 12% من المرضى يتناولون هذه الأدوية أثناء دراسة LITE)، قد يكون الالتزام بالعلاج بالضوء في العيادات أمرًا صعبًا.

وقال، إنه قد يختلف عدد الجلسات ومدتها حسب شدة أعراض الصدفية، يحتاج معظم المرضى إلى علاجات تستمر لبضع دقائق كل 2-3 مرات في الأسبوع لمدة 12 أسبوعًا تقريبًا، ونظرًا لوجود تكاليف سفر ووقت راحة مطلوب لزيارة العيادة، فقد يكون الوصول إلى العلاج بالضوء عقبة في الدراسة، أمضى المرضى ما معدله 50 دقيقة لكل علاج في السفر من وإلى العيادة، بمتوسط 20 دولارًا في تكاليف السفر لكل زيارة.

شملت الدراسة 783 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق، يعانون من الصدفية اللويحية أو النقطية، تم تقييم أعراض الصدفية لدى المشاركين في زيارات منتظمة لأطباء الأمراض الجلدية، ثم تم تعيينهم عشوائيًا لتلقي 12 أسبوعًا من العلاج بالأشعة فوق البنفسجية غير المباشرة في المنزل أو في العيادة، تليها فترة مراقبة لمدة 12 أسبوعًا، تم تزويد أولئك الذين أجروا العلاج بالضوء في المنزل بأجهزة، وتم تعليمهم كيفية استخدامها، وإعطاؤهم وصفات طبية محددة بناءً على لون بشرتهم وحساسيتهم لحروق الشمس.

بعد 12 أسبوعًا، أظهر 33% من المرضى في المنزل و26% من المرضى في العيادة بشرة صافية أو صافية تقريبًا، ومن بين المرضى في المنزل وفي العيادة الذين تمكنوا من الحفاظ على العلاجات مرتين في الأسبوع، حقق حوالي 60% على بشرة صافية أو شبه صافية، كان المرضى الذين يتلقون العلاج بالضوء في المنزل أكثر قدرة 3 أضعاف من أولئك الذين يذهبون إلى العيادة للتمكن من الحفاظ على وتيرة العلاج الموصى به، لم يضطر أي من المشاركين إلى التوقف عن مشاركته في الدراسة بسبب الآثار الجانبية الضارة .

وقال جيلفاند: "إن الأدوية المستخدمة لعلاج الصدفية تنطوي على مخاطر الآثار الجانبية بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالعدوى، ويفضل بعض المرضى العلاج بدون أدوية، ودراستنا مهمة لأنها تزيد من الخيارات المتاحة لكل من الأطباء والمرضى وتمنح المرضى القدرة على متابعة العلاج الذي يناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم على أفضل وجه.

